Sporting já avançou com requerimento para Palhinha não ser punido com suspensão

Conforme prometido, o Sporting avançou, esta quarta-feira, com o requerimento para Palhinha não ser punido com um jogo de suspensão pelo quinto amarelo, visto no jogo do Bessa frente ao Boavista.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) vai, agora, ouvir o árbitro da partida, Fábio Veríssimo, antes de tomar uma decisão final. De acordo com o que apurou o JN, ainda não se sabe quando o juiz de Leiria será ouvido, mas é certo que a decisão será tomada antes do dérbi Sporting-Benfica, na próxima segunda-feira.

O nosso jornal confirmou ainda que Fábio Veríssimo está disponível para clarificar, quando for chamado a depor, que o lance em questão não justificava qualquer admoestação.

Palhinha viu amarelos frente a Gil Vicente, Tondela, Famalicão, Farense e Boavista, completando uma série de cinco no campeonato, o que motiva um jogo de suspensão.