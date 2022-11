Sporting junta-se ao Benfica na "final four" da Liga dos Campeões

JN/Agências Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Palma Futsal e Anderlecht serão os adversários das equipas portuguesas na fase mais adiantada da competição.

O Sporting juntou-se, este sábado, ao Benfica na 'final four' da Liga dos Campeões de futsal, ao golear por 5-0 os italianos do Città di Eboli, conquistando o Grupo A da Ronda de Elite com o pleno de triunfos.

A equipa lisboeta, campeã europeia em 2019 e 2021, chegou ao intervalo a vencer por tangencial 1-0, graças a um golo de Zicky, mas 'disparou' no marcador na segunda parte do jogo da terceira e última jornada, com tentos de Diego Cavinato, Miguel Ângelo, Diogo Santos e Sokolov.

PUB

O bicampeão português confirmou o favoritismo em Aversa, na Itália, conquistando a terceira vitória em igual número de partidas, depois de se ter imposto aos sérvios do Loznica e aos ucranianos do Uragan, em ambos os casos por 4-2, nas duas rondas anteriores.

Na 'final four', os 'leões' vão encontrar o Benfica, os espanhóis do Palma Futsal e os belgas do Anderlecht, que superaram no seu grupo o Barcelona, campeão em título, por um golo.