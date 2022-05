Sporting lança campanha "encher o Jamor" na final da Taça de futebol feminino

JN Hoje às 17:24 Facebook

Leões colocam bilhetes a 1 euro para o jogo com o Famalicão, no próximo sábado.

O Sporting acredita que a final da Taça de Portugal pode ser um marco na história do futebol feminino português.

Depois de o último Benfica-Sporting ter batido o recorde de assistência num jogo oficial (14 221 espectadores), os leões lançaram uma iniciativa para superar esse número no jogo no Jamor, que fecha a temporada, no próximo sábado (17.15 horas), frente ao Famalicão.

Neste sentido, está em marcha a campanha #VamosEncherOJamor, com o clube de Alvalade a disponibilizar bilhetes ao preço simbólico de 1 euro, "para sócios e adeptos".

Recorde-se que o Estádio do Jamor tem lotação para cerca de 30 mil espectadores, pelo que responder ao apelo do Sporting significará um novo recorde de assistência na história do futebol feminino em Portugal.