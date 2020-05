Sporting repudia agressões no Lumiar e lembra episódio do very-light

JN/Agências Hoje às 16:07 Facebook

O Sporting emitiu esta segunda-feira um comunicado a repudiar as agressões ocorridas na noite de domingo, no Lumiar, Lisboa, que resultaram em dois adeptos do clube hospitalizados.

"Neste caso, as agressões que tiveram lugar ontem à noite [domingo], perto das imediações do Estádio José Alvalade, na zona do Lumiar, que resultaram na hospitalização de dois adeptos", indica o clube lisboeta, em comunicado publicado no site oficial.

O Sporting assinalou que "vai continuar a liderar o processo e debate de promoção de um clima saudável e de melhoria do espetáculo desportivo em Portugal", apelando "à intervenção das autoridades num problema que extravasa o âmbito meramente desportivo".

"No dia em que faz 24 anos da morte de um adepto do Sporting, no estádio do Jamor, vítima de um very-light, é lamentável e preocupante que estes episódios continuem a acontecer", observou o clube de Alvalade.

Horas antes, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informou que três homens, com idades entre 20 e 26 anos, foram agredidos por um grupo de 15 pessoas, tendo dois deles sido transportados para o Hospital Santa Maria para receberem tratamento.

A PSP informa ainda que "está a desenvolver diligências no sentido de apurar a identidade dos intervenientes", que era desconhecida na altura em que foi divulgado o comunicado daquela força de segurança.