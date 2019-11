Sporting sem medo do Rosenborg

Ontem às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, refutou esta quarta-feira qualquer receio dos leões na visita ao Rosenborg, para o Grupo D da Liga Europa, e assegurou que a derrota em Tondela, para o campeonato, está ultrapassada.

"Não temos receio de nada. Não temos receio do frio, do adversário, nem de nós próprios. Temos muitas horas de trabalho e de treino, e isso dá-nos confiança para encarar qualquer momento competitivo", afirmou um dos adjuntos de Silas, em conferência de imprensa.

Emanuel Ferro fazia a antevisão do encontro de quinta-feira, em Trondheim, na Noruega, considerando que os 'leões' vão ter pela frente um adversário que colocou dificuldades em Alvalade, onde, há duas semanas, os noruegueses perderam por 1-0.

"O jogo em Alvalade foi muito difícil. É um adversário forte e competitivo, com valências a nível físico e qualidade individual de alguns dos seus jogadores, que nos vão criar dificuldades, mas estamos preparados para elas", transmitiu.

O Sporting defronta o Rosenborg na ressaca da derrota em Tondela (1-0), para a I Liga, e, embora tenha admitido que o desaire causou 'mossa' nas hostes 'leoninas', Emanuel Ferro assegurou que a equipa já ultrapassou o desaire.

"É indesmentível que qualquer derrota pesa, porque queremos ganhar muitas vezes. Depois do jogo, tem impacto, mas quem está a este nível tem de pensar e mobilizar rapidamente, e a nossa equipa está motivada. A ideia não é padecer de uma derrota que não queríamos que tivesse acontecido, mas sim iniciar um ciclo diferente, com um jogo diferente. Estamos mais envolvidos no jogo de amanhã [quinta-feira] do que no último jogo para a Liga", referiu.

O técnico assumiu que o Sporting continuará a utilizar "diferentes sistemas táticos" ao longo da época, mas salientou que "isso não muda a ideia de jogo, nem a intenção e perfil de domínio do Sporting, independentemente de quem seja o adversário".

"Queremos ser efetivos em termos defensivos e aumentar os níveis de concentração em certos momentos do jogo. Ofensivamente, pretendemos concretizar a nossa posse de bola e sermos mais capazes nos momentos de criação e finalização", observou.

Emanuel foi ainda perentório ao abordar o regresso de Wendel às opções, depois de o médio brasileiro ter sido afastado por problemas disciplinares: "É um elemento do grupo e nunca deixou de o ser. Está integrado na comitiva e está disponível para ser utilizado".

Na conferência de imprensa realizada no Estádio Lerkendal esteve igualmente o central 'leonino' Tiago Ilori, que deixou a 'receita' para fazer face a um oponente "forte".

"Há coisas que poderemos aproveitar com o nosso estilo de jogo e com o que temos trabalhado. O mais importante vai ser sempre a nossa forma de jogar. Vamos tentar atacar, rematar muitas vezes, defender muito alto e tentar reduzir o espaço no meio campo", disse.

Por outro lado, o defesa, que deverá ser novamente titular, dada a ausência do francês Mathieu, recusou qualquer receio do frio que se faz sentir na Noruega.

"A temperatura não é tão importante como parece. Apesar do frio, depois de aquecer, vai ser sempre igual no decorrer do jogo. O nosso objetivo vai ser o mesmo", finalizou.

O Sporting, segundo classificado do Grupo D, com seis pontos, visita o Rosenborg, último, sem qualquer ponto, esta quinta-feira, a partir das 17:55, num encontro que será dirigido pelo escocês Kevin Clancy.