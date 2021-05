Sporting vence F. C. Porto e adia atribuição do título

JN/Agências Hoje às 19:29 Facebook

O Sporting venceu, este domingo, por 80-76 no pavilhão do F. C. Porto e adiou a atribuição do título de basquetebol para o quinto e último jogo, que terá a vantagem de disputar em casa.

O campeão nacional vai ser conhecido na quarta-feira, no pavilhão do Sporting, que hoje já vencia ao intervalo por 42-34 e empatou a final a duas partidas (2-2), depois de ter iniciado a série com um triunfo na receção aos portuenses, por 74-72, e perdido os dois jogos seguintes (81-69 e 87-73).

O F. C. Porto, que tem 12 títulos, e o Sporting, com oito (ambos distantes dos 27 troféus do recordista Benfica) decidem o sucessor da Oliveirense, vencedora dos dois últimos campeonatos, em 2018 e 2019, uma vez que a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de covid-19.