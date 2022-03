Stephen Eustáquio ajuda Canadá a voltar a um Mundial de futebol

JN Ontem às 23:01 Facebook

A seleção canadiana carimbou este domingo o passaporte para o Catar, com um triunfo sobre a Jamaica. A última presença remonta a 1986.

O Canadá é a mais recente seleção apurada para o próximo Campeonato do Mundo. O passaporte foi carimbado este domingo e confirma o regresso dos canadianos à maior competição de futebol do Mundo, mais de 35 anos depois da primeira e única vez.

Com Stephen Eustáquio em destaque, o Canadá derrotou a Jamaica (4-0), com o médio portista a assistir para o primeiro golo: Larin, Buchanan e Hoilett foram os goleadores de serviço, sendo que a goleada foi confirmada através de um autogolo.

Com mais esta vitória, os canadianos consolidam o primeiro lugar da fase de qualificação da CONCACAF, à frente dos Estados Unidos e do México, as duas principais referências do futebol da América do Norte, que também devem atingir a fase final do Mundial 2022.

Este apuramento significa também que o Canadá vai disputar dois Mundiais consecutivos pela primeira vez, uma vez que já tem a presença assegurada no Mundial 2026, por ser um dos países organizadores.