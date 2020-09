Suárez agradece palavras e tenta apaziguar Messi

JN Hoje às 01:12 Facebook

O argentino Lionel Messi despediu-se, esta sexta-feira, do uruguaio Luis Suárez com uma emotiva mensagem publicada no Instragram, no qual atacou o Barcelona. O amigo retribuiu o gesto de carinho e pediu-lhe para não deixar que "dois, três ou quatro" manchem o que ele é para o clube.

"Merecias que se despedissem de ti como o que és: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conseguindo coisas importantes tanto a nível de grupo como individualmente. E não que te expulsem como o fizeram. Mas a verdade é que a esta altura já nada me surpreende", escreveu "La Pulga" na rede social Instagram, na qual partilha várias fotografias de momentos com o Suárez em campo e em família.

O amigo e agora ex-companheiro de equipa agradeceu a mensagem do astro argentino. "Obrigado Amigo pelas tuas palavras, mas obrigado por seres como és, pelo que foste desde o primeiro dia comigo e com a minha família. Estarei sempre agradecido ao Lionel Messi Humano, ao Divertido e ao Sentimental, porque ao jogador todo o mundo o sabe", começou por escrever Luis Suárez.

A avançado uruguaio tentou apaziguar o mal-estar entre Messi e o clube catalão, após "La Pulga" ter visto barrada a vontade de sair.

"Não te esqueças do que te disse 'continua a desfrutar e a demonstrar porque és o Um' e que dois, três, ou quatro não manchem o que és para o clube e para o mundo do futebol. Quero-te muito amigo e vamos sentir falta dos cinco", acrescentou o agora reforço do Atlético de Madrid.