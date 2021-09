Sub-20 de Portugal perdem na Roménia

JN/Agência Ontem às 23:53 Facebook

A seleção nacional de sub-20 foi derrotada, esta quinta-feira, na Roménia, por 2-1, em jogo de preparação incluído num estágio orientado pelo selecionador Emílio Peixe, que vai durar até à próxima terça-feira.

A equipa das quinas entrou forte no jogo e cedo inaugurou o marcador, no seguimento de uma excelente jogada coletiva pela direita, com Tomás Esteves a assistir Paulo Agostinho, logo aos cinco minutos, mas a Roménia empatou, aos 45+1, por Stefan Baiaram.

Na segunda parte, a Portugal voltou a estar por cima do jogo, mas foi a Roménia a marcar, por intermédio de Robert Mustaca, à passagem do minuto 70, na execução de um penálti.

O estágio da seleção lusa de sub-20 vai estender-se até à próxima terça-feira, dia do segundo jogo de preparação previsto, que decorrerá na Cidade do Futebol, em Oeiras, frente à congénere da Polónia.