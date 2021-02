Super Bowl: entre o eterno Brady e o mágico Mahomes

Nuno A. Amaral Hoje às 15:49 Facebook

Buccaneers e Chiefs fecham, este domingo, a época da NFL com uma final inédita. Estádio de Tampa terá 22 mil espectadores.

Havia dúvidas sobre se a NFL conseguiria levar a temporada até ao fim, devido à pandemia, mas, depois de dezenas de jogadores infetados e de vários jogos adiados nos últimos cinco meses, o primeiro domingo de fevereiro cumprirá mesmo a tradição de ser dia de Super Bowl, o maior evento desportivo do ano nos EUA, desta vez disputado entre os Tampa Bay Buccaneers e os Kansas City Chiefs.

Numa final inédita, um dos protagonistas é o do costume. Tom Brady, de 43 anos, trocou os New England Patriots pelos Buccaneers no defeso, após nove finais e seis títulos ao serviço da equipa dos arredores de Boston, e a verdade é que, logo na primeira época em Tampa, conseguiu a proeza de voltar a chegar à grande decisão. O "quarterback" vai disputar o 10.º Super Bowl de uma longa carreira iniciada há 20 anos, com a curiosidade de o fazer em casa, pois o jogo de hoje será o primeiro da história da NFL em que um dos finalistas é também anfitrião.

Do outro lado estão os Chiefs, campeões em título, comandados por aquele que é considerado por muitos o melhor jogador de futebol americano da atualidade. Aos 25 anos, Patrick Mahomes, MVP do Super Bowl anterior, no qual a equipa de Kansas City venceu os San Francisco 49ers, voltou a assinar exibições de sonho em 2020 e vai tentar levar os Chiefs ao segundo título consecutivo, algo que só Brady e os Patriots conseguiram neste século, em 2004 e 2005.

Bancadas a um terço

Ao contrário do que aconteceu na maioria dos jogos da época regular, realizados à porta fechada devido à crise sanitária, o Super Bowl de hoje à noite terá público no Raymond James Stadium, em Tampa Bay. As autoridades locais autorizaram a presença de 22 mil espectadores nas bancadas, cerca de um terço da lotação do recinto, sendo que 7500 dos bilhetes disponíveis foram oferecidos a profissionais da área da saúde, já vacinados contra a covid-19, oriundos de vários hospitais dos EUA.

Esta será, ainda assim, a assistência mais baixa de sempre numa final da NFL, embora se espere que, na televisão, o canal que vai transmitir a partida (CBS) obtenha uma audiência superior aos 102 milhões de telespectadores que viram a edição do ano passado.

43 idade recorde

Tom Brady vai tornar-se o atleta mais velho a jogar um Super Bowl. O "quarterback", de 43 anos, supera Matt Stover, que tinha 42 quando jogou pelos Indianápolis Colts, em 2010.

Só quatro equipas fora da final

Das 32 equipas que hoje competem na NFL, apenas quatro nunca conseguiram chegar a um Super Bowl: Detroit Lions, Houston Texans, Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars.

70 anúncios na TV

O Super Bowl demora três horas e meia, sendo que 45 minutos são de intervalos publicitários. Este ano, cada um dos 70 anúncios de 30 segundos previstos custa 4,5 milhões de euros.

Intervalo terá espetáculo

Apesar da pandemia, o tradicional show musical ao intervalo também será realizado este ano, embora não sejam conhecidos pormenores. O artista convidado é "The Weeknd".