Super Dragões visam Bernardo Silva: "Anão, os milhões estão no teu ADN"

Sérgio Conceição chamou-lhe "uma criancice", mas os Super Dragões também não deixaram passar em claro a provocação de Bernardo Silva ao F. C. Porto.

O Manchester City de Bernardo Silva defronta mais logo (20 horas), nesta terça-feira, o F. C. Porto, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões. E, na chegada ao Estádio do Dragão, num dos viadutos da VCI, o internacional português vai deparar-se com uma mensagem, colocada em duas tarjas, que lhe é dirigida pelos Super Dragões.

"Anão, os milhões estão no teu ADN. Jogas por quem os tem (Manchester City), foste dispensado por quem os deve (Benfica)", pode ler-se nos panos, numa resposta que também acaba por visar o Benfica e o próprio Manchester City.

Recorde-se que no final do jogo em Inglaterra, da primeira jornada deste grupo da Champions, que terminou com vitória dos citizens sobre os dragões, por 3-1, Bernardo Silva deu conta do seu benfiquismo com uma provocação ao rival portista no Twitter. "Esta (vitória) soube tão bem".

Confrontado com isso no lançamento do jogo desta terça-feira, Sérgio Conceição devolveu: "As nossas vitórias são todas saborosas, claro que as que coincidem com títulos são ainda mais, porque comemoramos títulos e não vitórias. Isso é criancice, picardias básicas que não me dizem absolutamente nada. Vivo de títulos e para isso são precisas várias vitórias".

Refira-se que, mais à frente no percurso rumo ao palco do jogo desta terça-feira, junto à entrada da camioneta que vai transportar o City ao Dragão, a equipa de Guardiola também terá direito a uma provocação da principal claque portista. "Manchester Shit", pode ler-se num pano lá colocado.