"Super" Harry Kane em goleada que deixa o Tottenham perto da zona da Champions

O Tottenham de José Mourinho goleou (4-1), este domingo, o Crystal Palace em jogo da 27.ª jornada da Liga inglesa, que teve um "super" Harry Kane e deixou os spurs no sexto lugar.

O avançado internacional inglês foi o homem do jogo, com duas assistências para Gareth Bale, aos 25 e 49 minutos, e mais dois golos seus, aos 52 e 76, assistido por Doherty e Son, enquanto o Palace marcou por Benteke, aos 45+1.

Os dois golos de Kane colocam o avançado no segundo lugar na lista de melhores marcadores, com 16 golos (além de 13 assistências), igualando o português Bruno Fernandes, que hoje também marcou, na vitória do Manchester United sobre o Manchester City (2-0), e apenas atrás de Salah, do Liverpool (17).

O triunfo deixa o Tottenham na sexta posição do campeonato, agora a dois pontos do Chelsea, que ocupa o quarto lugar, a última posição de apuramento para a Liga dos Campeões, e a um do Everton, quinto, que tem menos um jogo.

Os toffees visitam na segunda-feira, precisamente, o Chelsea, no dia em que se completa a 27.ª ronda e no qual também o West Ham (sétimo), que recebe o Leeds (11.º), pode voltar a subir na tabela, num momento em que tem os mesmos 45 pontos do Tottenham.

Em queda continua o campeão Liverpool, que voltou a perder hoje em casa, com o Fulham, por 1-0, e termina a jornada no oitavo lugar, com apenas mais três pontos do que o Aston Villa, nono, com menos dois jogos disputados.

O jogo grande da ronda opôs o líder Manchester City ao rival United, com a equipa de Bruno Fernandes a surpreender e a vencer por 2-0 na visita ao Ettihad, pondo fim a uma série de 21 consecutivas da equipa de Pep Guardiola e 28 jogos sem perder em todas as competições.