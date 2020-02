Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista-Gil Vicente deste sábado, que os minhotos venceram por 1-0, ficou marcado por um grande susto. João Afonso chocou com Mateus e caiu inanimado no relvado.

O jogo esteve interrompido 10 minutos, para assistir João Afonso, com o árbitro a terminar o encontro quando faltava menos de uns minutos para o fim do tempo de compensação.

Pouco depois, a ambulância presente no Estádio do Bessa, no Porto, entrou no relvado e recolheu João Afonso, com um colar cervical.

O jogador foi transportado, já consciente, de ambulância para o hospital.

Veja o lance: