Susto no V. Guimarães - F. C. Porto de sub-15 com jogador a cair inanimado

Um jogador dos iniciados do F. C. Porto teve de ser conduzido ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, depois de ter sido atingido com uma bola na cara, no decorrer da partida com o Vitória, referente à última jornada da fase de apuramento de campeão.

A cinco minutos do final do jogo e com os dragões em vantagem (0-3), Rodrigo Moreira caiu inanimado no relvado após ter sido atingido com uma bola, o que obrigou a uma interrupção do jogo de 40 minutos.

O INEM e os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram chamados ao local para os primeiros socorros, tendo transportado posteriormente o jogador para a unidade hospitalar vimaranense.

Os minutos finais foram disputados no circulo do meio campo, num gesto que mereceu aplausos de todos os presentes.

Ao que o JN apurou, o jogador efetuou um TAC, que não detetou nada de grave, e iria ainda realizar exames complementares, como forma de prevenção.

Cartão branco

Rui Leite, dirigente do Vitória, foi admoestado com o cartão branco por ter dado ordens para retirar um jogador de campo nos minutos finais. O F. C. Porto já tinha esgotado as substituições e assim as equipas ficaram em igualdade númerica até ao apito final.