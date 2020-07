Taça de Portugal conquistada pelo Aves desapareceu

JN Ontem às 23:55 Facebook

A direção do Desportivo das Aves deu conta, esta terça-feira, que a Taça de Portugal que o clube conquistou na época de 2017/18 não se encontra na sala onde era exibida, juntamente com os outros troféus do emblema da Vila das Aves.

Os responsáveis da Direção avense, presidida por António Freitas, viram-se forçados, esta terça-feira, a arrombar as fechaduras do estádio para poderem aceder ao recinto, face à recusa da SAD em entregar as chaves, e constataram que o troféu estava desaparecido, desconhecendo-se o destino que lhe terá sido dado.

Recorde-se que a 20 de maio de 2018, o Desportivo das Aves, então comandado por José Mota, conquistou a Taça de Portugal na época de 2017/18, ao impor-se na final ao Sporting, de Jorge Jesus, por 2-1, com um bis de Alexandre Guedes, naquele que foi o maior feito em todo o historial do clube.