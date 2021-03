Taças de Portugal de futebol feminino e futsal masculino adiadas

JN/Agências Ontem às 23:19 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) adiou, esta sexta-feira, dos jogos da Taça de Portugal de futebol feminino e da Taça de Portugal de futsal masculino, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Em comunicado, a FPF esclarece que as medidas foram tomadas "de acordo com os regulamentos e tendo em consideração a legislação de combate à pandemia, bem como as consequências de tal legislação na organização das competições" sob a alçada daquele organismo.

As medidas incidem sobre o futebol sénior feminino e o futsal sénior, com o adiamento das eliminatórias das Taças "sem reagendamento de novas datas", além de ajustes nas datas quer da Liga feminina, quer da Liga de futsal.