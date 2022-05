Tanque e Dom Quixote. Conferência de Vítor Pereira dá que falar no Brasil

JN Hoje às 11:11 Facebook

Vítor Pereira, treinador português do Corinthians, não deixou nada por responder após a vitória da sua equipa frente ao Fortaleza (1-0), que valeu a liderança do Brasileirão ao "Timão".

Com referências a Dom Quixote e a tanques de guerra, Vítor Pereira foi direto ao assunto a cada pergunta que lhe era dirigida pelos jornalistas brasileiros.

Com a derrota com o Palmeiras de Abel Ferreira, na ronda anterior, ainda a pesar, o técnico explicou que alguns jogadores se encontravam doentes, razão pela qual procedeu a alterações na equipa inicial nessa partida.

"Então dizem que ele (Vítor Pereira) não sabe o que é um dérbi. Vocês sabem quantos dérbis joguei na vida? Já saí de um estádio num tanque de guerra, na Turquia. Vão-me dizer que não sei o que é um dérbi? Não brinquem comigo", atirou o treinador.

Sobre a rotatividade que tem adotado na equipa, o chamado "rodízio" no Brasil, Vítor Pereira defendeu que essa "é a única forma de o Corinthians ser competitivo nas diferentes competições", pois "se o jogador é muito bom, mas não tem gasolina...".

Com "jogos atrás de jogos", só um "Dom Quixote pensa que é possível pressionar o jogo todo, jogar melhor do que o adversário e depois vamos aos outros", acrescentou o treinador português.

"Sou um terra a terra. Sei que, de vez em quando, vou levar pancadas, mas estou preparado para as críticas. Temos de nos manter vivos nas competições para chegarmos às fases das decisões, mas não me peçam para ganhar os jogos todos. Somos o Corinthians, temos uma alma grande, mas não sejam Dom Quixotes. Vamos, com os pés na terra, construir o futuro, com paciência", defendeu.

A conferência de imprensa de Vítor Pereira tem dado muito que falar no Brasil. No blog que assina no sítio do Globo Esporte, o jornalista Paulo Vinícius Coelho catalogou-a como "inesquecível" e "fantástica", referindo que "isto vai fazer muito bem ao futebol brasileiro, porque dizer a verdade às vezes dói, mas faz crescer".

"Ah, Vítor Pereira vai fazer bem para todos nós", concluiu.