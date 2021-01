JN Hoje às 20:41 Facebook

Aos dragões, que podem aproveitar o empate do Benfica para se isolarem no segundo lugar, vale um golo de Taremi, apontando aos 15 minutos.

O F. C. Porto está a ganhar ao Farense no intervalo do jogo referente à 15.ª jornada da Liga, a disputar esta segunda-feira.

Os dragões têm tido mais bola e criado mais oportunidades e chegaram ao golo à passagem do quarto de hora, quando Manafá assistiu Taremi para o primeiro golo.

Depois do empate do Benfica, o F. C. Porto pode isolar-se no segundo lugar da classificação em caso de vitória.