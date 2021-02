Chiesa reduz para a Juventus no Estádio do Dragão

Nuno Barbosa Hoje às 20:09 Facebook

O minuto 82 foi agreste para os azuis e brancos, com Chiesa a reduzir a vantagem do F. C. Porto. O marcador assinala agora 2-1 para os azuis e brancos.

A manter-se, assim, até final, a eliminatória entre F. C. Porto e Juventus fica ainda mais em aberto para a segunda mão, em Turim, a 9 de março.

O F. C. Porto voltou dos balneários, após o intervalo, cheio de gás e foram precisos apenas 20 segundos para Marega dilatar a vantagem dos azuis e brancos sobre a Juventus. Marega deu o melhor seguimento a uma jogada pela direita, conduzida por Manafá.

O marcador assinala agora 2-0 para o F. C. Porto. Os dragões, recorde-se, chegaram-se à frente do marcador logo aos 60 segundos de jogo, por Taremi. A entrada na segunda parte foi igualmente profícua, mas desta feita foi Marega a faturar.

Primeiro jogo a titular na Liga dos Campeões e primeiro golo do avançado iraniano na prova. Taremi colocou o F. C. Porto em vantagem sobre a Juventus logo no primeiro minuto do jogo no Estádio do Dragão, referente à primeira mão dos oitavos de final da principal prova da UEFA.

Foi um início de sonho para os azuis e brancos, que aproveitaram um momento de grande passividade da defensiva do multicampeão italiano. O oportunismo do avançado iraniano fez o resto.

Tudo aconteceu muito pouco depois deste abraço dos amigos e, hoje, adversários Cristiano Ronaldo e Pepe.