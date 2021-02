JN Hoje às 20:34 Facebook

O avançado iraniano Mehdi Taremi colocou o F. C. Porto a vencer o Braga, esta quarta-feira à noite, no estádio Municipal de Braga, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Logo aos 6 minutos, Sérgio oliveira deu o primeiro sinal, num livre quase frontal, com o guarda-redes Matheus a não segurar e a defesa aliviar para canto.

Veja o livre de Sérgio Oliveira:

No entanto, seria o iraniano dos dragões Mehdi Taremi, aos 10 minutos, a inaugurar o marcador, num lance infeliz do guardião minhoto. Matheus saiu para desviar de cabeça a bola fora da área, mas esta vai para os pés do avançado, que fez um chapéu e marca o primeiro golo.

Veja o golo de Taremi (0-1):

Aos 27 minutos, um remate de fora da área de Fábio Vieira foi desviado para canto por cima da barra, com o médio a atirar depois para defesa do guarda-redes dos arsenalistas. Pouco depois, Taremi teve nos pés o segundo golo, mas Matheus cortou.