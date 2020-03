TAS anula multa ao Benfica por ofensas de Valdemar Duarte ao F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal Arbitral do Desporto anulou a multa ao Benfica aplicada pelo Conselho de Disciplina, resultado do processo instaurado aos comentários ofensivos de Valdemar Duarte na Benfica TV, durante a partida com o F. C. Porto, das meias-finais da Taça da Liga de 20018/19.

Numa decisão por maioria, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS, na sigla inglesa) julgou procedente o recurso dos águias à multa de 34430 euros aplicada pelo CD, por considerar que Valdemar Duarte "não pode ser considerado um agente desportivo, sendo apenas um prestador de serviços da Benfica TV".

Os juízes anotam, ainda, que "não se vislumbra como é que a demandante [Benfica SAD] poderia ter impedido a divulgação de tais declarações, de mais a mais tratando-se de uma emissão em direto".

"Atento no que antecede, o Colégio Arbitral delibera, por maioria, julgar procedente a ação, anulando a decisão recorrida e absolvendo a Demandante", imputando as custas do processo, no valor de 4980 euros, à Federação Portuguesa de Futebol.