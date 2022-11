Tavira sem Marque prepara nova época com três reforços e novo patrocinador

Sob a denominação APHotels and Resorts/Tavira, com um terceiro patrocinador a ser negociado, o Clube de Ciclismo de Tavira vai para a estrada em 2023 sem Alejandro MArque, que terminou a carreira, mas com três caras novas e sete corredores da época finda.

Uma das novidades é a saída da marca Atum General de principal patrocinador, passando o lugar a ser ocupado pelo Grupo hoteleiro propriedade do AP Maria Nova Hotel, devendo nos próximos dias saber-se quem vai ser o terceiro parceiro que se junta ao sempre presente Município de Tavira.

Quanto a caras novas, surgem no plantel da equipa algarvia Venceslau Fernandes (ABTF Betão/Feirense), que em janeiro do próximo ano completa 27 anos, José Bicho (Almodovar Formação/Team SCV), um alentejano natural de Safara há 18 anos, e Rúben Simão (LA Alumínios/Credibom/MarcosCar), num regresso a casa do jovem de 22 anos, natural de Olhão. Há um quatro reforço cujo contrato está a ser negociado e que deverá ser conhecido nos próximos dias.

Da temporada passada continuam Álvaro Trueba, Carlos Salgueiro, David Livramento, Délio Fernandes, Rafael Lourenço, Samuel Blanco e Válter Pereira, enquanto que se registam as saídas de Aleksandr Grigorev e Emanuel Duarte, ambos para a Efapel Cycling e o final de carreira do vencedor de duas Voltas a Portugal, Alejandro Marque. O diretor desportivo da APHotels and Resorts/ Tavira vai continuar a ser Vidal Fitas.

Não sendo ainda conhecido o Calendário Nacional para 2023, a primeira prova deverá ser a "Figueira Champios Classic", uma nova corrida internacional da classe 1.1 da União Ciclista Internacional (UCI), cuja forma de participação das equipas portuguesas ainda não foi divulgada pela organização.

O Clube de Ciclismo de Tavira é a equipa mais antiga do pelotão mundial, tendo sido fundado em 31 de agosto de 1979. Desde 1988, vai fazer 43 anos, que está ininterruptamente na estrada, sob diversas denominações comerciais.

A primeira corrida por etapas da temporada que a equipa do APHotels and Resorts/ Tavira, tem agendada será a Volta ao Algarve que de disputa entre 15 e 19 de fevereiro, sendo já conhecidas as participações de Alpecin-Deceuninck e a Team Arkéa-Samsic, os dois conjuntos que cumpriram, no triénios 2020-2022, os critérios desportivos para serem promovidos ao WorldTour em 2023, a que se juntam a francesa Groupama-FDJ e a neerlandesa Team DSM.

A organização da Volta ao Algarve espera fechar o pelotão com 10 a 12 equipas de categoria máxima, às quais se somarão as equipas portuguesas e algumas formações ProTeam.