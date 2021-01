Arnaldo Martins Hoje às 00:01 Facebook

Triunfo indiscutível mas exagerado de um F. C. Porto que permitiu algumas ameaças ao Moreirense. Trunfos saídos do banco deram corpo ao resultado

A última imagem é o que fica, mas o 3-0 esconde aquilo que foi um jogo, vá lá, algo gelado do F. C. Porto frente a um Moreirense de tração atrás e órfão de um treinador principal, depois da saída inusitada de César Peixoto na véspera. O F. C. Porto soma e segue, entra a ganhar no novo ano, sem contestação, mas a repetir alguns erros que, no futuro, podem causar dissabores. Novamente sem Otávio, por castigo, o F. C. Porto bem tentou disfarçar a ausência do irrequieto brasileiro, mas, em alguns momentos, concedeu demasiados espaços no meio-campo.

Numa noite gélida, o jogo careceu de emoções fortes, sobretudo no primeiro tempo, onde o F. C. Porto se adiantou, de penálti, por Sérgio Oliveira, a punir uma falta sobre Corona.

O Moreirense, na tática da moda, com uma linha de cinco elementos na retaguarda, até conseguiu sair em transição, mas pouco ou nada incomodou Marchesín na primeira parte, que, desta vez, voltou a ter Mbemba, recuperado de lesão, à frente da defesa, a fazer dupla com Leite. Neste período, destaque ainda para uma grande intervenção de Pasinato (39m), após recarga, de cabeça, de Marega, na sequência de uma bola à trave, na sequência de um golpe de Taremi.

Na segunda metade, viu-se mais um pouco de "power", de aceleração, com o F. C. Porto a procurar o golo da tranquilidade, que lhe permitisse calçar as pantufas e colocar-se debaixo da manta no sofá, mas ora por ação de Pasinato, ora por alguma precipitação, o 2-0 demorou a aparecer. E, pelo meio, em rápidos contra-ataques, o Moreirense ameaçou e só não marcou, porque Walterson, por duas vezes, chegou atrasado ao cruzamento.

Toni Martínez foi a primeira aposta de Conceição e o espanhol teve de atirar certeiro por duas vezes para poder festejar, pois o primeiro golo foi invalidado, por fora de jogo a Taremi, que tinha feito a assistência.

Só com o 2-0, num remate enrolado de Martínez, é que a temperatura subiu de vez e derreteu o gelo que se assistiu nas quatro linhas. Evanilson, na compensação, deu mais calor ao marcador.

