Ten Hag confirma: "Cristiano recusou entrar contra o Tottenham"

O treinador do Manchester United confirmou, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo recusou entrar em campo nos minutos finais da vitória dos "red devils" por 2-0 frente ao Tottenham.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Chelsea, o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, deu mais pormenores sobre a polémica a envolver Cristiano Ronaldo.

"Sim, o Cristiano recusou entrar em campo contra o Tottenham. Tem de haver consequências, é importante para a atitude e mentalidade do grupo", começou por dizer o técnico. De recordar que, para além de não ter sido convocado para o jogo contra o Chelsea, Cristiano Ronaldo esteve a treinar esta manhã com um preparador físico e não vai fazer parte das sessões da equipa principal nos próximos três dias.

O treinador referiu ainda que os detalhes da situação são entre ele e CR7, acrescentando que "o Cristiano continua um jogador importante no plantel". "Sou responsável pela cultura do clube, tenho de estabelecer padrões e valores, o futebol é um jogo de equipa", justificou.

CR7 terá sido afastado da equipa por ter saído mais cedo do jogo contra o Tottenham. Este afastamento "terá impacto nele mas também no grupo", disse ainda Ten Hag, que recordou um episódio da pré-época, em que o avançado saiu ao intervalo da partida contra o Rayo Vallecano. "A primeira vez com o Rayo Vallecano foi inaceitável, mas ele não foi o único. Na segunda vez há consequências", concluiu.