Tendência recente no Braga continua com Custódio

Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-jogador do clube treinava os sub-17. Assina por por duas épocas e meia e é apresentado esta quarta-feira.

Se correu bem com Abel Ferreira e Rúben Amorim, por que não Custódio? Seja o que for que António Salvador tenha pensado e decidido, acabou com outro ex-jogador do clube, que dá os primeiros passos como treinador, promovido à primeira equipa dos guerreiros, depois de se destacar nos escalões de formação. Após dois anos como adjunto na equipa B e uns meses a comandar os sub-17, Custódio, 36 anos, será o técnico do Braga e vai ter na equipa principal dos arsenalistas apenas a segunda experiência como treinador principal. Segundo apurou o JN, vai assinar por duas temporadas e meia - até junho de 2022 - e será apresentado durante a tarde desta quarta-feira.

Nascido e criado em Guimarães, Custódio é um braguista convertido, que esteve em alguns dos pontos mais altos da história recente do Braga. Acabou a carreira de jogador em 2017 - o Akhisar (Turquia) foi o último clube que representou - e logo regressou a Braga para começar o percurso como treinador. Foi adjunto de Wender, João Aroso e Rui Santos durante duas épocas, antes de assumir a responsabilidade de orientar a equipa de sub-17 do clube.

A aposta de António Salvador acaba por não ser assim tão surpreendente, tendo em conta as palavras do presidente quando integrou Custódio na estrutura do Braga.

"Reconheço-lhe uma enorme inteligência e um enorme conhecimento do jogo, por isso estou certo de que vai acrescentar muita competência e que será um elemento importante na valorização do futebol e dos jogadores do nosso clube", salientou, na altura, António Salvador.

A estreia de Custódio será na sexta-feira, com o Portimonense.