"Tenho muitas dores este momento". Nelson Évora falha final na despedida aos Jogos Olímpicos

O português lesionou-se, esta terça-feira, na qualificação para a final do final do triplo salto dos Jogos Olímpicos e não conseguiu garantir um lugar na final.

Era a despedida que ninguém queria e, acima de tudo, Nelson Évora não merecia. O português despediu-se dos Jogos Olímpicos com uma marca de 15,39 metros, muito por culpa da lesão que sofreu logo no primeiro salto, mas que em nada envergonha um nome que o atletismo português jamais vai esquecer.

O atleta de 37 anos, que admitiu recentemente ter sido operado ao joelho esquerdo antes da prova desta terça-feira, lesionou-se logo no primeiro salto e até se achou que não conseguiria mais competir. Mas Évora ergueu-se e fez a marca de 15,39 metros à segunda tentativa, antes de um derradeiro esforço abaixo dos 16 metros que optou por anular.

No final, o atleta, que disputou quatro Jogos Olímpicos e conquistou o ouro em Pequim2008, despediu-se do Estádio Olímpico de Tóquio em lágrimas. Para a história, ficam ainda quatro medalhas em Campeonatos do Mundo (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze), dois bronzes em Mundiais de Pista Coberta e um ouro em Europeus, e o exemplo de superação, numa carreira marcada por lesões graves como foram os casos de uma fratura de esforço na tíbia, em 2010, uma lesão no calcanhar, em 2011, e nova fratura de esforço, em 2012.

"Saltou-me a virilha e tentei recuperar mas tenho muitas dores este momento. Há jovens com muito talento, gostava de poder fazer mais uma final com eles mas não consegui. Emocionei-me mas a vida é sempre assim. Tudo o que sobe, desce. Levo muito boas recordações. Não me refiro às medalhas, mas também ao convívio, as aventuras que tivemos, a nossa rotina. Foi bom estar aqui com toda a equipa. Desejo boa sorte a todos", disse Nelson Évora, à RTP.