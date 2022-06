Ténis de mesa masculino conquista a prata nos Jogos do Mediterrâneo

JN/Agências Hoje às 22:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Na final contra a Eslováquia, a seleção portuguesa foi derrota por 3-2, mas conseguiu a melhor prestação de sempre na história da competição.

Poucos minutos depois de a equipa feminina vencer o bronze, a primeira medalha portuguesa em Oran2022, a equipa masculina de ténis de mesa melhorou a prestação nos Jogos do Mediterrâneo, depois do bronze em Tarragona2018. Esta segunda-feira, Portugal conseguiu a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022 no torneio por equipas de ténis de mesa masculino, após João Monteiro, João Geraldo e Diogo Chen perderem a final contra a Eslovénia (3-2).

Presente em quatro Jogos Olímpicos, João Monteiro levou de vencido Deni Kozul, 157.º, por 3-1, no primeiro jogo, mas o número oito do mundo, Darko Jorgic, bateu João Geraldo, 42.º, por 3-2.

Em pares, Monteiro juntou-se a Diogo Chen, 598.º, para bater Jorgic e Kozul por 3-0, com o mais experiente a perder por 3-1 ante a 'estrela' maior dos eslovenos, abrindo caminho à 'negra', decidida por Kozul por 3-2 a favor da Eslovénia, ante Geraldo.