Tenistas portuguesas com sortes distintas em Lousada

Quadro principal do Lousada Indoor Open começa na terça-feira. A prova termina a 4 de dezembro.

Foi sorteado o quadro principal da primeira prova (são duas consecutivas) do Lousada Indoor Open. Assim, enquanto Matilde Jorge, a única a ter entrada direta no quadro principal, vai defrontar na estreia a qualifier francesa Alicia Martial, as quatro portuguesas que beneficiaram de wild card para integrar o lote das melhores terão tarefas bastante complicadas.

Milla Sequeira vai medir forças com a belga Clara Vlasselaer, sexta cabeça-de-série. Já Maria Santos, joga a continuidade com a suíça Leonie Kung, quinta jogadora mais cotada em Lousada, ao passo que Maria Garcia e Isabel Gonçalves se vão defrontar por um lugar nos oitavos de final. Finalmente, a também lusa Sana Garakani, proveniente da fase de qualificação, terá talvez a tarefa mais complicada, já que tem como adversária Pei-Chi Lee, de Taipé, a terceira tenista mais forte do torneio.

Quando a Oceane Babel, primeira cabeça-de-série, ditou o sorteio que abra as hostilidades ante a italiana Maria Vittoria Viviani, ao passo que a segunda pré-designada, a sueca Kajsa Rinaldo Persson mede forças com a gaulesa Pauline Courcoux.

Da fase de qualificação, para além das tenistas já referidas, lograram aceder ao quadro principal a uzbeque Milana Maslenkova, a britânica Georgina Hays, as holandesas Danique Havermans e Chanel Janssen e ainda a sueca Tilde Stromquist.

Na variante de pares, também ficamos a conhecer os emparelhamentos da primeira ronda que ditam os destinos das duas duplas mais cotadas: a francesa Oceane Babel e a suíça Leonie Kung, e a formação composta pela espanhola Celia Cervino Ruiz e a helvética Tess Sugnaux. Babel e Kung terão como adversárias a brasileira Giulia Pereira de Aguiar e a alemã Joyce Kim Behnke, ao passo que Cervino Ruiz e Sugnaux, se vão bater com a formação constituída pela holandesa Chanel Janssen e a francesa Diana Martynov.

O quadro principal do torneio começa na terça-feira. A prova termina a 4 de dezembro.