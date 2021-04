Thomas Tuchel: "Tivemos de saber sofrer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:02 Facebook

O treinador do Chelsea considerou, esta quarta-feira, que o Chelsea conseguiu reagir bem ao desaire sofrido na liga inglesa num jogo "difícil" diante do F. C. Porto.

"Já somámos muitas vitórias juntos e tivemos também uma derrota juntos, mas agora sabemos que somos capazes de reagir bem a um desaire. E isso torna-nos mais unidos, o que é excelente. Foi um jogo complicado contra um F. C. Porto forte. Houve momentos em que tivemos de saber sofrer, o que é natural nesta fase da competição. Mas o espírito que demonstrámos foi muito positivo e o resultado foi excelente. Foi um jogo duro, porque o F. C. Porto é muito forte. Não tínhamos liberdade para correr. Aceitámos isso sem problema, porque também é preciso ter sorte", disse Thomas Tuchel.

O F. C. Porto perdeu (2-0), esta quarta-feira, diante do Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Mount e Ben Chilwell marcaram os golos. O encontro da segunda mão realiza-se na próxima terça-feira, de novo no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, às 21 horas locais (20 horas em Lisboa).