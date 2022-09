Tiago Djaló e João Mário são surpresas nos convocados e há ausências a destacar

André Bucho Hoje às 13:24 Facebook

Defesa do Lille pode estrear-se pela seleção nacional, João Mário volta a ser opção quase um ano depois. João Moutinho e André Silva são as principais ausências entre os selecionáveis.

Portugal joga o tudo ou nada neste duplo compromisso da Liga das Nações frente a República Checa, no dia 24, e diante da Espanha, em Braga, no dia 27. A seleção nacional segue em segundo lugar no grupo A2, com menos um ponto que os espanhóis, mais três que os checos e mais quatro que a Suíça.

Fernando Santos, apesar de manter a grande maioria do grupo habitual, trocou seis peças. Rúben Dias e João Félix regressaram depois de terem falhado os últimos compromissos por lesão, Pedro Neto tem sido aposta nas últimas chamadas e volta a ser opção e, por fim, as principais surpresas são João Mário, que não jogava de quinas ao peito desde outubro de 2021, e Rafa Silva, que não joga pela seleção desde setembro do ano passado. De resto, Tiago Djaló, que ainda não soma nenhuma internacionalização apesar de já ter sido chamado, integra a lista pela polivalência, segundo Fernando Santos.

Para ceder espaço a estes, em relação à última convocatória saíram David Carmo e Domingos Duarte, menos habituais, e de forma mais surpreende notam-se as ausências de João Moutinho, André Silva e Gonçalo Guedes. Otávio, lesionado, também não entra nas contas.

Vários nomes foram cogitados para esta convocatória e acabaram a ficar de fora, tendo Fernando Santos referido que está a observar alguns deles. Florentino e António Silva do Benfica, Pedro Gonçalves e Trincão do Sporting ou Vitinha do Braga foram os referidos pelo selecionador, mas também Gonçalo Ramos (Benfica) ou Gonçalo Inácio (Sporting).

Esta é a última convocatória antes do Campeonato do Mundo do Qatar, que tem pontapé de saída marcado para 20 de novembro, e a lista apresentada esta quinta-feira serve de esboço para a do Mundial, ainda que o selecionador nacional tenha afirmado que "outubro será muito importante".