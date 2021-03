Tiago Tomás e Nuno Mendes nos jovens mais promissores do Mundo

JN Hoje às 00:45 Facebook

O Observatório do Futebol (CIES) publicou esta segunda-feira uma lista com os 100 jovens jogadores mais promissores do Mundo, todos eles nascidos entre 2000 e 2004. E entre os eleitos há quatro portugueses, dois deles a jogar em Portugal.

Tiago Tomás e Nuno Mendes, do Sporting, integram a lista de 25 jogadores nascidos em 2002 e a quem o CIES augura um futuro promissor, tal como Fábio Silva, avançado formado no F. C. Porto e que, agora, vestes as cores do Wolverhampton.

Na classe de 2000, igualmente do Wolverhampton, de Inglaterra, surge outro internacional jovem luso, no caso o também atacante Pedro Neto. Nessa mesma lista, também constituída por 25 nomes, há outro jogador que alinha num clube português, o luso-brasileiro do Famalicão, Gustavo Assunção.

Em todo o caso, a Premier League inglesa é a mais representada nesta publicação. Curiosamente, tanto Tiago Tomás como Nuno Mendes têm sido apontados como alvos de clubes desse campeonato.