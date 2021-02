"Todos a torcer por ti": Benfica e Sporting usam camisolas com nome Quintana em jogos

JN Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube encarnado defronta, esta terça-feira, o Póvoa AC para o campeonato nacional e vai homenagear Alfredo Quintana, guarda-redes do F. C. Porto, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Sporting também não esqueceu o atleta.

Os jogadores do Benfica vão usar camisolas com o nome de Quintana: "O AndebolBenfica visita assim a partir das 20h30 o Póvoa AC. Todos a torcer por ti. Força, Quintana!", escreveram os encarnados nas redes sociais.

Já os leões, que defrontam o Kristintad para a Liga Europeia, entraram em campo com uma camisola branca com o número 1 e o nome do guarda-redes.

O guarda-redes luso-cubano, Alfredo Quintana, de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira do F. C. Porto e, ao início da tarde, deu entrada no Hospital S. João, no Porto, onde se encontra estável na unidade de cuidados intensivos, embora em coma induzido, a lutar pela vida.

"A situação é muito grave e o prognóstico reservado", revelou, ao JN, fonte hospitalar. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o atleta recuperou a parte cardíaca, mas teve um edema cerebral pelo tempo que esteve em paragem.

PUB

Esta terça-feira, o F. C. Porto informou o estado de saúde do jogador "continua inalterável" e, assim que houver alterações, o clube fará a atualização da situação clínica.