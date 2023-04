Tomar faz história e conquista a Taça de Portugal pela primeira vez

Rui Almeida Santos Hoje às 18:08 Facebook

O Tomar conquistou a Taça de Portugal de hóquei em patins pela primeira vez na história. Os templários derrotaram o Sporting, nas grandes penalidades, numa final intensa, que durou praticamente três horas, e que teve uma arbitragem complicada.

Os leões, privados de Ângelo Girão, João Souto e Alessandro Verona, até marcaram primeiro, por Nolito, mas o Tomar virou o resultado ainda na primeira parte, com golos de Lucas Honório, num penálti assinalado com recurso ao Sistema de Revisão de Vídeo, e Pedro Martins, tendo ampliado a vantagem para 3-1 no arranque do segundo tempo, num lance polémico finalizado por Ferruccio, que foi validado após uma longa consulta das imagens por parte da dupla de arbitragem.

A resposta do Sporting não demorou. Poucos instantes após ter sofrido o terceiro golo, Platero, com uma finalização perfeita no coração da área adversária, reduziu a desvantagem para a margem mínima, abrindo caminho a uma segunda parte eletrizante.

Depois de João Almeida ter desperdiçado uma oportunidade clara na cara de António Marante e de Ferran Font ter falhado um livre direto, Nolito apontou o 3-3 em novo lance de bola parada.

Numa ponta final quezilenta, com muitas paragens e vários lances de bola parada para ambos os lados, Toni Pérez completou a reviravolta leonina com um desvio subtil a passe de Ferran Font. O mesmo Font que, pouco depois, desperdiçou um livre direto e, no lance que se seguiu, acertou no ferro.

O Sporting, que viu Nolito desperdiçar novo livre direto à entrada do último minuto, não matou o jogo e o Tomar acabaria por chegar ao empate a 49 segundos do fim, num livre direto convertido por Tomás Moreira, que pouco antes tinha visto Zé Diogo Macedo parar uma tentativa inicial.

No prolongamento, Nolito completou o hat-trick com um remate do meio da rua, a três segundos do final da primeira parte. A meio do segundo tempo, o Tomar dispôs de um novo penálti, que Lucas Honório converteu na recarga a uma primeira defesa do guarda-redes leonino.

A 45 segundos do final da partida acontece um momento insólito. Franco Ferruccio foi expulso após nova demorada consulta ao Sistema de Revisão de Vídeo, com os árbitros a entenderem que o argentino teria agredido um jogador do Sporting quando estava no banco. Só que, pouco depois, a dupla de arbitragem voltou atrás na decisão, revertendo a expulsão do jogador do Tomar.

O encontro terminou empatado a cinco golos, obrigando à decisão por grandes penalidades. Aí, o Tomar foi mais eficaz, vencendo por 3-1. Os templários festejaram a conquista da primeira Taça de Portugal do currículo.

Sporting 5 - 5 Tomar (1-3 após grandes penalidades)

Pavilhão Municipal de Tomar

Árbitros: Joaquim Pinto e João Catrapona

Sporting: Zé Diogo Macedo, Ferran Font, Matías Platero (1), Toni Pérez (1) e Nolito (3) - cinco inicial - João Almeida e Henrique Magalhães

Treinador: Alejandro Domínguez

Tomar: António Marante, Tomás Moreira (1), Ivo Silva, Filipe Almeida e Pedro Martins (1) - cinco inicial - Guilherme Silva, Lucas Honório (2), Franco Ferruccio (1)

Treinador: Nuno Lopes