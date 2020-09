Tomás Esteves foi inscrito pelo F. C. Porto e mantém camisola 2

JN Hoje às 00:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo apurou o JN, houve um erro na listagem enviada à Liga Portugal e Tomás Esteves não só já foi inscrito, como ainda manterá a mítica camisola número 2, que já passou, entre outros, por João Pinto, Jorge Costa e Maxi Pereira.

A Liga Portugal revelou, esta sexta-feira, a lista de jogadores inscritos pelo F. C. Porto, bem como os números que serão usados pelos diferentes jogadores dos dragões. Apesar de ainda não aparecer no site, o JN apurou que Tomás Esteves foi inscrito e, por isso, poderá ser opção este sábado, frente ao S. C. Braga.

Recorde-se que entre os 33 jogadores que têm estado diariamente no Olival, houve alguns que ainda não foram inscritos e que, por esse motivo, falham a jornada inaugural da Liga, frente aos minhotos. Osorio, Diogo Queirós, Aboubakar e Zé Luís são alguns desses casos, uma vez que deverão ser transferidos e, caso não sejam, poderão ser inscritos já na próxima semana. Mbaye e Marcano também estão de fora, nestes casos por estarem a recuperar de graves lesões.

Note-se que, ainda esta sexta-feira, questionada pelo JN, Sérgio Conceição comentou, assim, o elevado número de jogadores que tem, de momento, sob a sua alçada: "Nós temos o Marcano, que é um jogador que vai estar parado alguns meses. Se o grupo tiver mais um jogador além dos típicos 25 que compõem um plantel, não é por aí. Depende muito do contexto e das circunstâncias, daquilo que possa ser a nossa avaliação perante um ou outro caso. Por isso não há nada que possa dizer, 25, 26 ou 27 é demais, ou é pouco. Isso depende de cada treinador, depende do clube. Falando dos 33, obviamente que são muitos jogadores. Na minha opinião acaba por ser mais prejudicial do que benéfico para o trabalho diário e a preparação dos jogos. Se perguntar a todos os outros treinadores da Liga, se calhar eles vão dizer o mesmo que eu".

No que toca aos números, uma nota especial para o 9 que passou de Aboubakar para Taremi. Segundo nos foi possível apurar, foi o próprio camaronês quem ofereceu o número do goleador ao reforço iraniano. Recorde-se ainda que Diogo Costa herdou o 99, que Vítor Baía eternizou, enquanto jogador portista.

Confira, agora, a lista dos jogadores já inscritos e os números que vão usar.

Guarda-redes

1 - Marchesín

99 - Diogo Costa

14 - Cláudio Ramos

71 - Meixedo

Defesas

2- Tomás Esteves

15 - Carraça

18 - Manafá

3 - Pepe

19 - Mbemba

4 - Diogo Leite

13 - Alex Telles

12 - Zaidu

Médios

22 - Danilo

6 - Loum

8 - Uribe

21 - Romário Baró

27 - Sérgio Oliveira

25 - Otávio

Avançados

17 - Corona

10 - Nakajima

7 - Luis Díaz

11 - Marega

9 - Taremi

29 - Soares

30 - Evanilson

23- João Mário

50 - Fábio Vieira