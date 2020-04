Torneio de Wimbledon 2020 foi cancelado

JN Hoje às 17:46 Facebook

O Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra) agendado para os dias 29 de junho a 12 de julho, foi cancelado, devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quarta-feira o comité organizador,

"É com grande tristeza que o conselho principal do All England Club (AELTC) e o Comité Organizados do Campeonato decidiram hoje cancelar o Campeonato de 2020, devido a questões de saúde pública ligadas à epidemia de coronavírus", avançaram os dois organismos em comunicado oficial publicado no site oficial da competição londrina, que é anulada pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

"Em primeiro lugar no nosso pensamento está a saúde e a segurança de todos aqueles que se reúnem para fazer Wimbledon acontecer - o público no Reino Unido e visitantes de todo o mundo, os nossos jogadores, convidados, membros, equipa, voluntários, parceiros, contratados e residentes locais -, bem como a nossa responsabilidade mais ampla pelos esforços da sociedade para enfrentar esse desafio global ao nosso modo de vida. Desde o surgimento do surto de coronavírus (Covid-19) em janeiro, seguimos as orientações do Governo do Reino Unido e das autoridades de saúde pública em relação às nossas operações durante todo o ano, desenvolvendo paralelamente um entendimento do que será a trajetória do surto no Reino Unido. Isso permitiu a análise do impacto das restrições do Governo nos preparativos iniciais, feitos em abril, de tudo o que é necessários para sediar o Campeonato, na data original de 29 de junho ou em uma data posterior no verão de 2020", salientam as entidades organizadoras do Torneio de Wimblebom.

O comunicado acrescenta ainda: "Com a probabilidade de as medidas do Governo continuarem por muitos meses, é nossa opinião que devemos agir com responsabilidade para proteger o grande número de pessoas necessárias para preparar o Campeonato de correrem riscos e igualmente considerar que as pessoas, suprimentos e serviços legais necessários para organizar o Campeonato não estariam disponíveis em nenhum momento deste verão, determinando assim adiamento".

Face a todos as deliberações enunciadas, o Comité defende que o cancelamento "é a melhor decisão no interesse da saúde pública e que a tomada de decisão agora e não daqui a alguns meses" é importante para todos os envolvidos no ténis e no torneio.

Quem já tiver comprado ingressos será reembolsado e terá a oportunidade de adquirir bilhetes para o mesmo dia e quadra no torneio em 2021.