Torneio junta mais de 1100 jogadores dos sub7 aos sub16 em Beja

O Clube Desportivo do Candal, da freguesia de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, é uma das 74 equipas de 34 clubes, oriundas de vários pontos do país, que participam na VIII edição do Beja Cup, uma competição que se estende também pelos dias de domingo e depois em 17 e 18 de junho, envolvendo 1100 jovens futebolistas.

A equipa de Gaia, que compete no escalão de sub14, percorreu cerca de 500 quilómetros para chegar, ontem a Beja, mas quem também marca presença na competição é a equipa de sub11 do Sport Clube Beira-Mar, que viajou desde Aveiro.

O Beja Cup, que tem como padrinho Francisco Agatão, antigo jogador do clube e que vestiu a camisola do Boavista Futebol Clube, é organizado pelo Clube Desportivo de Beja (CDBeja), terá como cenário o relvado natural e os dois sintéticos do Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja, e o relvado sintético de Penedo Gordo, aldeia localizada a cinco quilómetros da sede de concelho.

O torneio terá competições nos escalões masculinos de sub7, sub9, sub10, sub11, sub13 e sub14 e nos femininos de sub16. Para além dos futebolistas, a organização revelou que Beja vai receber ao longo dos quatro dias de competição mais 4000 pessoas afetas aos staffs das equipas e familiares dos atletas.

O torneio tem um orçamento de 120 mil euros, contando o CDBeja com o apoio logístico do Regimento de Infantaria 1 para albergar os participantes na Beja Cup 2023, sendo a competição será dirigida por um conjunto de 20 árbitros do Conselho de Arbitragem de Beja e também do Inatel.

Este fim-de-semana, entre as 9.30 e as 19.30 horas, disputam-se 44 jogos das competições de Sub7, Sub9, Sub11 e Sub14 masculinos e dos dias 17 e 18 os jogos outras 44 partidas dos escalões Sub10 e Sub13 masculinos e de Sub16 femininos.

No dia 16 de junho, a partir das 18 horas, e integrado nas comemorações dos 107 anos de existência, realiza-se o jogo de Velhas Guardas entre o Clube Desportivo de Beja e o Sporting Clube de Portugal. Apesar de fundado em setembro de 1947, o clube "nasceu" do Luso, União e Pax-Júlia, três emblemas da cidade, tendo sido considerado em termos de estatutos que "a data de fundação do Clube Desportivo de Beja, a 16 de junho de 1916", por ser a data de criação do Luso Sporting Clube.