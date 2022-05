Tottenham está a planear investida por João Palhinha

Londrinos querem antecipar-se à concorrência e vão formalizar oferta pelo médio ainda este mês

João Palhinha voltou a conquistar a titularidade no meio-campo leonino nos últimos três encontros, mas isso não o retirará do mercado de transferências de verão. Os leões estão cientes das dificuldades em manterem o jogador, uma vez que há vários clubes interessados, mas, sabe o JN, o Tottenham deverá avançar com uma proposta ainda este mês. Antonio Conte, técnico dos londrinos, quer reforçar o meio-campo e acredita que o internacional português é o elemento ideal, ainda que a lista de possíveis candidatos para a posição inclua, entre outros, Youri Tielemans, do Leicester. A ideia passa por iniciar contatos assim que a posição final na Premier League fique definida, uma vez que ainda discutem uma vaga de acesso à Liga dos Campeões, que consideram decisiva para convencer Palhinha, até porque o Wolverhampton, outro dos clubes atento ao médio, está de momento de fora das competições europeias para a próxima época.

Nos últimos dois mercados de transferências chegaram a Alvalade várias sondagens pelo médio de 26 anos, em especial nas derradeiras semanas da janela de inverno, mas nunca se materializaram propostas que reunissem as condições pretendidas pela SAD leonina, que no verão passado apontava para um valor próximo da cláusula, de 60 milhões de euros, mas que agora está disposta a libertar o jogador por um valor a rondar os 40 milhões de euros, com a possibilidade de incluir objetivos, valorização que o Tottenham já conhece e da qual se deverá aproximar numa primeira abordagem.