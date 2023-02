Treinador do Arouca e o jogo com o Benfica: "Saio satisfeito no geral"

Apesar da derrota diante do Benfica, o treinador do Arouca, Armando Evangelista, sublinhou que está satisfeito com a exibição da equipa.

"O vencedor é merecido pelo lado do Benfica. É incontestável, mas saio satisfeito no geral. Concedemos pouco ao Benfica. Eles tiveram uma eficácia muito boa. Fizeram três remates enquadrados e marcaram três golos. No processo ofensivo, tivemos problemas. Dificuldades em ligar o jogo, não tivemos capacidade de segurar bola no último terço. Isso prende-se também com algumas características do Benjamin Michel. Ele não está identificado com a nossa organização. Trabalhou muito bem, mas há dinâmicas em que as coisas não acontecem. Isso notou-se. A primeira ocasião é do Arouca, em que falha o cabeceamento. Concedemos muito pouco para a qualidade que o Benfica tem", afirmou Armando Evangelista.

O Benfica venceu (3-0), esta terça-feira, o Arouca em jogo a contar para a 18.ª jornada. João Mário, com um bis, e Musa marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube da Luz passou a somar 50 pontos, em 19 jogos, mais 10 do que o Sporting de Braga, 11 face ao F. C. Porto e 18 em relação ao Sporting, todos com 17 encontros disputados, enquanto o Arouca manteve-se com 26 e caiu para sétimo.