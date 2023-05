Treinador do Famalicão desmente insulto racista a Pepe

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, negou que Colombatto tenha sido racista com Pepe.

"Sejam jogadores, treinador, dirigentes ou polícia, quem disse que Santiago Colombatto chamou alguma coisa é mentiroso. É mentira. Eu sou testemunha, acredito no que o meu jogador disse, há testemunhas dentro do campo mas nem precisamos de testemunha. É mentira. Ponto final", esclareceu João Pedro Sousa, na flash interview após a derrota contra o F. C. Porto, na Taça de Portugal.

De recordar que Pepe denunciou um insulto racista por parte de Colombatto, jogador do Famalicão. "Chamou-me de mono, que é macaco em espanhol. E ainda para mais à frente do árbitro, ele ouviu e depois estava todo atrapalhado", disse Pepe após a partida.