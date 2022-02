Treinador do Sheriff quer ir ter com a família à Ucrânia

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

O treinador ucraniano Yuriy Vernydub, dos moldavos do Sheriff, adversário do Braga na Liga Europa, lamentou esta quinta-feira, no final do encontro, o "ataque da Rússia" ao seu país e manifestou "orgulho" nas pessoas que o defendem.

"Nasci na Ucrânia, vivo na Ucrânia, e quero deixar umas palavras de apoio às pessoas na Ucrânia, as quais sofrerem hoje de manhã [quinta-feira] um ataque da Rússia. Tenho orgulho nas pessoas que estão a defender o país", disse na conferência de imprensa no final da partida.

Questionado sobre se tem família na Ucrânia, o treinador respondeu: "é difícil falar nesta situação, mas graças a Deus estão todos vivos".

"Tenho mulher, dois filhos, dois netos, irmãos e irmãs, desejo-lhes saúde e que esta guerra não lhes toque. Quando chegar à Moldávia, vou pedir para ir ter com a minha família, se precisarem da minha ajuda vou estar sempre lá", concluiu.