Famalicão com cinco casos positivos de covid-19

Três jogadores da equipa principal do Famalicão, e dois membros da estrutura do clube estão infetados com o novo coronavírus.

Depois de terem realizados testes de despiste na passada quinta-feira, os jogadores infetados foram informados do resultado, tendo sido enviados para casa, para ficarem em isolamento.

O clube ainda não se pronunciou sobre a existência de casos positivos, no entanto, explicou à agência Lusa que todos os resultados são confidenciais e já foram entregues à Direção Geral de Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.