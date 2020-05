JN Hoje às 00:07 Facebook

Três jogadores do Vitória testaram positivo para covid-19, anunciou o clube de Guimarães, este sábado à noite.

O plantel do Vitória foi testado na sexta-feira. "No decorrer dos exames de rastreio realizados no dia 08/05/2020, aos atletas, equipa técnica e staff de apoio, três atletas testaram positivo para SARS CoV2", informa o clube, em comunicado.

Os atletas em questão encontram-se "clinicamente bem, assintomáticos e em isolamento, com o apoio do Clube, cumprido todas as diretrizes da Direcção-Geral de Saúde".

O departamento médico "vai continuar a pôr em prática um apertado plano de contingência para a pandemia", que passa ainda nesta fase "por manter os treinos individualizados de todo o plantel", acrescenta a nota.