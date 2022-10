Ucrânia quer juntar-se a Portugal e Espanha para organizar Mundial2030

A Ucrânia poderá vir a juntar-se a Portugal e Espanha na candidatura à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030. A proposta terá sido feita pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky e acolhida com agrado pelas duas nações ibéricas, avança, nesta segunda-feira, o jornal "The Times".

Depois de Ceferin, presidente da UEFA, ter garantido ter "a certeza" de que o Mundial 2030 seria em Portugal e Espanha há, pelos vistos, mais um candidato para receber a competição daqui a oito anos: a Ucrânia. Segundo o jornal inglês "The Times", Volodymyr Zelensky pediu às nações ibéricas para se juntar à candidatura do Mundial e o pedido foi bem recebido por Portugal e Espanha. A Ucrânia receberia alguns jogos da fase de grupos e um dos objetivos desta novidade seria provar que o futebol pode ser uma ferramenta importante na reconstrução da paz e da esperança do povo ucraniano.

PUB

A mesma publicação garante ainda que está agendada para quarta-feira, às 14 horas, uma conferência de imprensa conjunta promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na sede da UEFA, em Nyon. O tema da reunião não foi divulgado mas é, ao que tudo indica, para sugerir a inclusão da Ucrânia na candidatura. O mesmo jornal vinca ainda que os responsáveis ucranianos acreditam que a guerra com a Rússia já estará terminada em 2030 e que a realização da prova seria benéfica para a reconstrução do país.