Ugarte testa positivo à covid-19

Manuel Ugarte testou, este domingo, positivo para o Covid-19 e será baixa para Rúben Amorim nos próximos dez dias, estando descartada a presença do médio uruguaio no jogo com o Portimonense, na próxima quarta-feira, em Alvalade.

A testagem interna dos leões, realizada após a pausa de dois dias para o Natal, revelou o caso positivo de Ugarte, que terá agora de cumprir isolamento durante dez dias.

Esta contrariedade apareceu na pior altura possível uma vez que o médio defensivo uruguaio está a viver o melhor momento desde que está em Alvalade, tendo sido utilizado nos últimos oito compromissos do Sporting.

Nas últimas semanas, recorde-se, foram vários os atletas leoninos afetados pelo coronavírus, como Sebastián Coates, Paulinho, Tiago Tomás e Ricardo Esgaio.

No plano desportivo o Sporting está numa grande fase, ainda sem derrotas a nível interno em 2021/22, no segundo lugar da Liga, em igualdade pontual com o F. C. Porto.