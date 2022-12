"Um Guerreiro Extraordinário": documentário para conhecer Quintana

Nuno A. Amaral Hoje às 20:06 Facebook

"Um Guerreiro Extraordinário" estreia na quinta-feira, no Porto Canal e na plataforma de streaming "Prime Vídeo".

É a melhor homenagem que se podia fazer a Alfredo Quintana, o guarda-redes de andebol do F. C. Porto falecido devido a uma paragem cardíaca, em fevereiro de 2021. O documentário "Um Guerreiro Extraordinário", da autoria do jornalista Ricardo Amorim e produzido pelo Porto Canal, será emitido em quatro episódios, a partir de quinta-feira (dias 29, 30, 31 e 1, às 21 horas), com transmissão igualmente na "Prime Vídeo", uma das maiores plataformas de streaming à escala mundial.

"Depois de ter sido lançado um livro sobre o Quintana, pensei que tinha de haver algo televisivo sobre a vida dele. Ganhei coragem e propus ao F. C. Porto fazer isto. Tive o aval do clube, entrevistei quase 30 pessoas, fui a Cuba falar com os pais e com os amigos de lá. A última pessoa com quem falei foi com o presidente Pinto da Costa", conta, ao JN, o autor do documentário, que demorou cerca de um ano a gravar e a produzir.

"Foi um grande desafio. A ideia inicial era ser emitido só no Porto Canal, mas eu não queria que Quintana ficasse só nas nossas portas. Gostava que mais pessoas soubessem a história dele. Muito antes de ele morrer, quando me perguntavam o que era um jogador à Porto, a minha referência já era o Quintana", refere Ricardo Amorim, acrescentando: "Ele disse-me um dia que se não me propusesse a fazer coisas, não as faria. Por isso, pensei em levar isto mais além. Consegui chegar à "Prime Vídeo". É uma vitória minha, mas também uma vitória dele. Ele merece, pela pessoa que foi e pelo que ainda é", sublinha o jornalista.

O documentário tem uma banda sonora original onde estão nomes como o Jorge Palma, Mário Laginha e Carlos Tê.