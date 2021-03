Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional de andebol conseguiu, este domingo, assegurar um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio depois de vencer (29-28) a França no último jogo do torneio pré-olímpico.

O golo da vitória portuguesa surgiu já nos últimos segundos do encontro. França ainda marcou na resposta, mas o apito final já tinha soado.

Portugal perdia por quatro golos (25-28) a quatro minutos do fim, mas conseguiu virar o jogo de uma forma brilhante, com Rui Silva a ser o herói do jogo e marcar o golo que deu a vitória histórica a Portugal no último segundo. Apesar do desaire, os franceses também asseguraram um lugar nos Jogos Olímpicos.

Veja o momento: