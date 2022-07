Um penálti para os insólitos: bola atirada para a bandeirola de canto

JN Hoje às 22:25 Facebook

O pior penálti na história do futebol pode muito bem ter tido lugar na final da taça estadual de Ogun, na Nigéria, quando um jogador do Remo Stars rematou... para a bandeirola de canto.

A final da taça estadual de Ogun juntou as equipas do Remo Stars e do Ijebu United. O encontro terminou com um nulo no marcador, levando a decisão para as grandes penalidades.

Aí, o Ijebu United foi mais eficaz, vencendo por 3-0, mas foi numa das tentativas falhadas pelo Remo Stars que todos se focaram.

Este é um daqueles lances em que é preciso ver para crer.