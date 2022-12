Um recorde cheio de classe numa bela noite de Veron

Sérgio Conceição iguala José Maria Pedroto como o técnico com mais vitórias ao serviço dos dragões. Extremo brilha e Taremi assina hat-trick.

As emoções do campeonato voltaram à Invicta e os dragões despediram-se de 2022 com uma grande exibição, que permitiu reduzir, ainda que de forma provisória, a desvantagem em relação ao Benfica para cinco pontos antes da visita das águias a Braga. No dia em que Pinto da Costa celebrou o 85.º aniversário, Sérgio Conceição também teve direito a uma prenda especial ao igualar a "referência" José Maria Pedroto como o técnico com mais triunfos (215) na história do F. C. Porto.

O Arouca apresentou-se no Dragão com um belo registo fora de casa, mas qualquer esperança de o prolongar começou a ruir logo aos 23 segundos de jogo! A pressão portista recuperou a bola com rapidez e Taremi lançou Gabriel Veron, que se estreou a titular no campeonato. O extremo, contratado ao Palmeiras no início da época, tirou um defesa do caminho e rematou para grande defesa de Arruabarrena, mas Otávio estava no sítio certo para, com alguma sorte à mistura, abrir o marcador.