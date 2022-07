Universidade da Maia assina protocolo com F. C. Porto

JN Hoje às 10:15 Facebook

Utilização de espaços e iniciativas científicas no centro da parceria.

A Universidade da Maia e o Instituto Politécnico da Maia assinam, esta terça-feira, um protocolo de cooperação com o F. C. Porto. O objetivo passa por uma formação mais aprofundada dos alunos, que entre os meses de setembro e julho poderão utilizar vários espaços do clube, particularmente o campo de futebol para jogos das equipas de competição e treinos. Haverá ainda iniciativas de cariz científico, técnico e cultural em alinhamento com o F. C. Porto Football Sciences Institute.

O protocolo prevê o envolvimento de estudantes das licenciaturas de Educação Física e Desporto, Gestão do Desporto, Gestão de Marketing, Gestão de Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Ciências da Comunicação e Multimédia, Psicologia e Relações Públicas e Gestão da Comunicação, assim como estudantes dos mestrados em Especialização em Treino Desportivo - Especialização em Exercício Físico e Saúde, Psicologia Escolar e de Educação e Gestão do Desporto.