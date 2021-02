Upamecano vai assinar pelo Bayern no final da época

JN/Agências Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa francês Dayot Upamecano, do Leipzig, vai ser reforço do Bayern Munique, confirmou esta sexta-feira Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do atual campeão europeu e mundial de clubes.

Segundo disse Salihamidzic ao jornal "Bild", o Bayern Munique vai pagar a cláusula de rescisão do central, no valor de 42,5 milhões de euros, com Upamecano a assinar no final da temporada um contrato válido por cinco épocas.

Já o Leipzig confirmou que acionou a cláusula de opção de compra do defesa espanhol Angeliño, que está no clube emprestado pelos ingleses do Manchester City. O lateral assinou um contrato válido até 2025.